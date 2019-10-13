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  • 13.10.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 20:11

'den 'ya başsağlığı

, ’yı etkisi altına alan sonucunda yaşanan can kayıpları sebebiyle Japon halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'den Japonya'ya başsağlığı

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "'yı etkisi altına alan sonucunda meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Japon halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nun etkili olduğu bölgelerde 26 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.


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