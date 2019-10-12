Japonya'da meydana gelen ve şu ana kadar 1 kişinin hayatını yitirmesine sebep olan Hagibis Tayfunu'nun habercisi mor bulutlar, Twitter'da gündem oldu.

Tayfun meydana gelmeden önce kaydedilen görüntüler bir hayli ilgi çekici olsa da meteoroloji kaynaklarına göre asrın en büyük tayfununun habercisi olduğu öğrenildi. Nitekim görüntülerin kaydedilmesinden bir süre sonra Japonya tarihinin gördüğü en büyük tayfunlarından biri olan Hagibis Tayfunu etkisini göstermeye başladı.

Tayfun nedeniyle pek çok kent hayalet şehre döndü. Tüm ticari işletmeler faaliyetlerini cumartesi günü askıya aldı. Riskli bölgelerde yaşayan sakinlere erzak stoklama çağrısında bulunuldu. Cumartesi sabah erken saatlerden itibaren marketlerde temel gıda maddeleri tükenirken, birçok Japon vatandaşı içme suyu başta olmak üzere evde gıda stoğu yaptı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİYE TAHLİYE

Yerel otoriteler Shizuoka, Tokyo, Gunma ve Wakayama'da 262 binden fazla kişiye yönelik tahliye emri yayınladı. 12 farklı eyalette toplam 5,6 milyon kişi için ise, olası risklere dönük tahliye tavsiyesinde bulunuldu. İbaraki ve Chiba eyaletlerinde 27 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

NEHİRLERDEKİ SU KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Japonya hükümetinin verilerine göre, tayfunun neden olduğu şiddetli yağış nedeniyle ülkedeki birçok nehirde su seviyesi kritik seviyeyi aştı. Nehirlere yakın bölgelerde yaşayan yerel sakinlere tahliye emirlerine karşı hazır olmaları uyarısında bulunuldu.





ULAŞIM FELÇ OLDU

Tren seferlerinin ne zaman normale döneceği belirtilmezken, risk değerlendirmesine göre seferlerin kademeli olarak başlayacağı bildirildi. Tayfun, ülkedeki havayolu trafiğini de felç etti. Farklı eyaletlerden gerçekleştirilecek bin 600 üzerinde uçuş iptal edildi. Yetkililer, Japonya'ya seyahat etmeyi planlayan turistlere güncel ulaşım bilgilerini takip etme çağrısında bulundu. İptal edilen tren seferleri nedeniyle, Japonya'ya tatile gelen bazı turistler tren istasyonlarında mahsur kaldı. Amerika'dan tatil için arkadaşlarıyla Japonya'ya gelen Jemmy Lee, "Japonya'ya henüz vardık. Tayfun ihtimalini duymuştuk, şimdi ne yapacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Ashley Gilbert ise tayfun ihtimalini değerlendirerek Japonya'ya geldiklerini belirterek, "Çok fazla can sıkacak bir şey yok. Bunu bekliyorduk. Şu an en iyi çözüm yolunu bulmaya çalışıyoruz. Tabiattan gelen bir şey. Şimdilik yalnızca tren istasyonunda kalıp, oturup ne yapacağımızı düşüneceğiz" şeklinde konuştu. Son bulan tren seferleri nedeniyle tren istasyonunda mahsur kalan Ryohe Kanazawa ise, "Tayfun nedeniyle otobüs ve tren seferleri bitti. Ben de hepsini kaçırdım. Şimdilik tren istasyonunda bekleyerek ne yapacağımı düşünüyorum" dedi.

ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Japonya saati ile akşam 18.00'den sonra şiddetini daha da artıracağı belirtilen tayfun nedeniyle, yerel halka elektrik kesintileri, toprak kaymaları ve su baskınlarına karşı tetikte olma çağrısı yapıldı.

HÜKÜMET ALARMDA

Japonya hükümeti ise tayfuna karşı yüksek alarm seviyesine geçildiğini bildirdi. Ülkenin savunma gücü olan SDF'ye (Öz Savunma Kuvvetleri) mensup 17 bin personelin olası kurtarma çalışmalarına destek vermek için hazır olduğu açıklandı. Mobil telefon operatörlerinin ise, olası elektrik ve internet kesintilerine karşı Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde ücretsiz mobil internet servisi sunacağı bildirildi.



