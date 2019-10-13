Japonya'daki Hagibis Tayfunu’nda 6 milyon tahliye!

Japonya'da, başkent Tokyo ile ülkenin doğu kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu şimdiden bir kişinin ölümüne yol açarken, yaklaşık 6 milyon kişinin önlem amacıyla yaşadığı yeri tahliye etmesi istendi. Tokyo yakınlarındaki Chiba'da şiddetli rüzgârın bir arabayı devirmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yine aynı kasabada aşırı şiddetli rüzgâr bazı evlerin çatısının uçmasına neden olurken, 60 kişi de yaralandı.



216 KİLOMETREYE ÇIKACAK

150 bin konutun elektriğinin kesilmesine yol açan şiddetli rüzgârın saatteki hızı 216 kilometreye çıkacağı tahmin ediliyor. Tayfun tehlikesine karşı, metro istasyonları, fabrikalar ve mağazalar kapatıldı. Eylül 1958'de bin 200 kişinin hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu Ida Tayfunu'nun getirdiği yağış miktarıyla aynı olacağının tahmin edildiğine işaret ediyor. Yetkililer, bu yüzden 6 milyon kişinin evlerini tahliye etmesini istiyor.