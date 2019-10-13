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  • Son Güncelleme: 13.10.2019 09:04

'daki ’nda 6 milyon tahliye!

’yı vuran ’na ilk kurban verilirken 60 kişi yaralandı. Yetkililer, “1200 kişinin öldüğü 1959 tayfunu gibi olabilir” diyerek 6 milyon kişinin tahliyesini istedi

Japonya'daki Hagibis Tayfunu’nda 6 milyon tahliye!

'da, başkent Tokyo ile ülkenin doğu kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan şimdiden bir kişinin ölümüne yol açarken, yaklaşık 6 milyon kişinin önlem amacıyla yaşadığı yeri tahliye etmesi istendi. Tokyo yakınlarındaki Chiba'da şiddetli rüzgârın bir arabayı devirmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yine aynı kasabada aşırı şiddetli rüzgâr bazı evlerin çatısının uçmasına neden olurken, 60 kişi de yaralandı.

216 KİLOMETREYE ÇIKACAK
150 bin konutun elektriğinin kesilmesine yol açan şiddetli rüzgârın saatteki hızı 216 kilometreye çıkacağı tahmin ediliyor. Tayfun tehlikesine karşı, metro istasyonları, fabrikalar ve mağazalar kapatıldı. Eylül 1958'de bin 200 kişinin hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu Ida Tayfunu'nun getirdiği yağış miktarıyla aynı olacağının tahmin edildiğine işaret ediyor. Yetkililer, bu yüzden 6 milyon kişinin evlerini tahliye etmesini istiyor.

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