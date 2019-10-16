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  • 17.10.2019 06:54
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 06:58

'den skandal /YPG kararı

Temsilciler Meclisi, 'ın 'nin kuzeyinden asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onayladı. Tasarı, Türkiye'nin askeri operasyonu durdurmasını ve /YPG-PYD'nin desteklenmesini de içeriyor.

ABD'den skandal PKK/YPG kararı

Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'ın, Türkiye'nin 'nı başlatmasıyla sonuçlanan 'nin kuzeyinden asker çekme kararına karşı çıkan tasarıyı onayladı. Tasarı, 354'e 60 şeklinde ezici bir çoğunlukla kabul edildi. Türkiye'nin operasyonun durması yönünde çağrı yapan tasarı, "Suriyeli Kürtlerin desteklenmesi gerektiğini" öngörüyor.

ABD TÜRKİYE'Yİ YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI
ABD Hazine Bakanlığı'ndan 15 Ekim'de yapılan açıklamada, Türkiye'den iki bakanlık ve üç bakanın yaptırım listesine alındığını duyurmuştu. Açıklamada, ve ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere iki bakanlığın yaptırım listesine alındığı belirtilmiş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulandığı kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı , TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Amerikan askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmişti. Trump'ın bu kararı ABD'de eleştirilmişti.

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