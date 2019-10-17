Türkiye, Avrupa'nın tehditlerine inat selam durdu!

Barış Pınarı Harekatı, ezber bozdu! Terör sevici batı şoke oldu! Saldırmak için akıl almaz bahaneler uydurdu! Milli Takımımız'ın Mehmetçiğe gönderdiği asker selamını bile suçlu buldu. Türkiye ise tehdide inat selam durdu.