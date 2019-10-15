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  • 15.10.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 13:01

sunun Rus marşı performansı Putin'i şaşkına çevirdi

aradan sonra 'ı ziyaret eden Devlet Başkanı , karşılama töreninde Rusya Federasyonu Devlet Marşı'nı çalan Suudi Arabistan su orkestrasının kötü performansı sebebiyle şaşkınlığını gizleyemedi.

Putin'in şaşkına döndüğü anlar kamerada!

Devlet Başkanı Putin, 'ın daveti üzerine 'ın başkenti Riyad'a gitti.

sonra ülkeyi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı, sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

RUSYA MİLLİ MARŞINI ÇALAMADILAR
Görüşme öncesinde gerçekleştirilen resmi törende iki ülkenin milli marşları çalındı. Ancak Suudi Arabistan krallık bandosunun Rusya milli marşını başarısız bir şekilde çalması bir anda dünya gündemine oturdu.

PUTİN'İN YÜZ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Rusya Federasyonu Devlet Marşı'nı çalan orkestra detone oldu. Rusya Devlet Başkanı bu 'başarsızlık' karşısında hiç bir tepki vermek istemese de yüzünden hissettikleri belli oldu.

"EN AZINDAN DENEDİLER"
Rusya destekli yayın ağı , sosyal medya hesabından o anları, "En azından denediler" notuyla paylaştı.

Suudi Arabistan orkestrasının Rusya marşı performansı akıllara ABD Başkanı 'ın ülkeyi 2017 yılında ziyaret ettiği anları getirdi.

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