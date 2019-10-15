Rusya Devlet Başkanı Putin, Kral Selman'ın daveti üzerine Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

12 yıl sonra ülkeyi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı, resmi tören sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

RUSYA MİLLİ MARŞINI ÇALAMADILAR

Görüşme öncesinde gerçekleştirilen resmi törende iki ülkenin milli marşları çalındı. Ancak Suudi Arabistan krallık bandosunun Rusya milli marşını başarısız bir şekilde çalması bir anda dünya gündemine oturdu.

PUTİN'İN YÜZ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Rusya Federasyonu Devlet Marşı'nı çalan orkestra detone oldu. Rusya Devlet Başkanı bu 'başarsızlık' karşısında hiç bir tepki vermek istemese de yüzünden hissettikleri belli oldu.

"EN AZINDAN DENEDİLER"

Rusya destekli yayın ağı Russia Today, sosyal medya hesabından o anları, "En azından denediler" notuyla paylaştı.

Suudi Arabistan ordu orkestrasının Rusya marşı performansı akıllara ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi 2017 yılında ziyaret ettiği anları getirdi.



