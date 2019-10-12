Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye'nin gelecekteki yönetiminin böyle bir karar alması durumunda Moskova'nın askerlerini bu ülkeden çekeceğini belirtti. Putin ayrıca 'Suriye'deki yabancı askeri varlıklar temizlenmeli!' dedi.

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