Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye'nin gelecekteki yönetiminin böyle bir karar alması durumunda Moskova'nın askerlerini bu ülkeden çekeceğini belirtti. Putin ayrıca 'Suriye'deki yabancı askeri varlıklar temizlenmeli!' dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye'nin gelecekteki yönetiminin böyle bir karar alması durumunda Moskova'nın askerlerini bu ülkeden çekeceğini belirtti. Putin ayrıca 'Suriye'deki yabancı askeri varlıklar temizlenmeli!' dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
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