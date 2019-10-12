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  • 12.10.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 12:54

Devlet Başkanı 'den açıklaması

Son dakika haberine göre; lideri , ’nin gelecekteki yönetiminin böyle bir karar alması durumunda ’nın askerlerini bu ülkeden çekeceğini belirtti. Putin ayrıca 'Suriye’deki yabancı askeri varlıklar temizlenmeli!' dedi.

Putin'den Suriye açıklaması!

lideri , 'nin gelecekteki yönetiminin böyle bir karar alması durumunda 'nın askerlerini bu ülkeden çekeceğini belirtti. Putin ayrıca 'Suriye'deki yabancı askeri varlıklar temizlenmeli!' dedi.

AYRINTILAR GELECEK...

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