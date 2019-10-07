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Putin doğum gününde bunu yaptı! Fotoğraflar az önce paylaşıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü akraba ve dostlarıyla geçirmek için Sibirya'ya gitti.

07.10.2019 12:53 - Son Güncelleme: 07.10.2019 12:55
Putin doğum gününde bunu yaptı! Fotoğraflar az önce paylaşıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Ekim tarihi olan doğum günü için Sibirya'nın Yakutistan bölgesindeki Tayga ormanlık alanına gitti.

Putin doğum gününde bunu yaptı! Fotoğraflar az önce paylaşıldı

Bugün 67 yaşına giren Putin, doğum gününün Pazar gününü Sibirya ormanlarında geçirdi.

Putin doğum gününde bunu yaptı! Fotoğraflar az önce paylaşıldı

Putin'in ormanlardaki doğa gezisine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti.

Putin doğum gününde bunu yaptı! Fotoğraflar az önce paylaşıldı

Putin ve Şoygu yürüyüş yapıp bitkileri inceledi ve mantar topladı.

Putin doğum gününde bunu yaptı! Fotoğraflar az önce paylaşıldı

Putin ve Şoygu ormanlık alanların bazı kısımlarında arazi aracıyla gezip Putin dağların zirvesine çıktıktan sonra göl ve doğa manzarasını izledi.

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