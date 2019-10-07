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  • 07.10.2019 22:50
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 22:51

Putin maaşına zam yaptı

Devlet Başkanı , maaşını yüzde 4,3 oranında artıran kararnameyi imzaladı. 7 Ekim 1952'de doğan Putin bugün 67 yaşına girdi.

Putin doğum gününde maaşına zam yaptı

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, 'da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 oranında artırıldı.

İmzalanan kararnameyle, savunma, acil durum, içişleri bakanlarının yanı sıra, Federal Güvenlik Servisi (FSB) gibi bazı yetkililerin de maaşları aynı oranda yükseltildi.

Putin, geçen yıl başkanlık görevi nedeniyle 8,6 milyon ruble (yaklaşık 132 bin dolar) kazanmıştı.

7 Ekim 1952'de doğan Putin bugün 67 yaşına girdi.


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