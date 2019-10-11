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  • 11.10.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 14:04

Son dakika: Azerbaycan'dan 'na destek

Azerbaycan 'ndan yapılan son dakika açıklamasında "'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz." denildi.

Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Azerbaycan nca, nin () başlattığı 'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, lerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığı ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü kapsamında terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine geri dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz."

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