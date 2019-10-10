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  • 10.10.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 22:28

'dan "" açıklaması

Devlet Başkanı ’in yardımcısı , Türkiye’nin güvenliği ile ilgili kaygılarını anlayışla karşıladıklarını söyledi. Öte yandan Rusya'nın Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''''na ilişkin, "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor." dedi.

Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Devlet Başkanı 'in yardımcısı , Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin güvenliği ile ilgili kaygılarını anlayışla karşıladıklarını belirten Uşakov, siyasi durumun göze alınarak operasyonların sürmesi gerektiğini aktardı. Suriye Anayasa Komisyonu oluşturulması gibi anlaşmaların zarar görmemesi gerektiğini belirten Uşakov, "Tüm etnik grupların durumları gözönüne alınarak operasyonlarda tedbirli olunması gerekir" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele ve Suriye'de barışı sağlamak için ortak çabalarla oluşturulan uluslararası anlaşmaların kilit unsurlar olduğunu ifade eden Uşakov, "Her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği göz önüne alınmalı" dedi.

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