Son dakika haberine göre, Irak İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.
Son dakika haberine göre, Irak İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.
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