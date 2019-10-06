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  • 06.10.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 19:28

'taki olaylarda 104 kişinin öldüğü açıklandı

, 1 ’den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

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