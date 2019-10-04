Birkaç günden bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak 'ta, Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr'a bağlıile Hamis el-Hancer liderliğindekimilletvekilleri meclis çalışmalarını askıya aldıklarını açıkladı

Meclisin en büyük grubu olan Şii Sairun Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hükümet göstericilerin taleplerini yerine getirene kadar meclisteki çalışmalarını askıya aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Adil Abdulmehdi'nin bir yazıyla hükümetin reform programında halkın taleplerine yer vermesi gerekir." ifadelerine yer verildi.

Barışçıl gösterileri provoke etmeye yönelik girişimler olduğuna dikkati çekilen açıklamada, eylemcilere "şiddetten uzak durmaları" çağrısı yapıldı.

Öte yandan mecliste 17 milletvekili bulunan Sünni Ulusal Eksen Cephesinden yapılan yazılı açıklamada ise yolsuzluğa ve haklarının ellerinden alınmasına karşı çıkan Irak halkını desteklemek için meclisteki çalışmalarını askıya aldıkları ifade edildi.



Açıklamada ayrıca meclis komisyonlarının nasıl oluşturulduğu, komisyon başkanlarının nasıl belirlendiği ve çok sayıda yasanın şeffaflık gözetilmeden nasıl çıkarıldığı konusunda da ciddi soruşturma yapılması talep edildi.

Şii lider Sadr, daha önce yaptığı açıklamada, Sairun Koalisyonu milletvekillerinden, "halkın talepleri yerine getirilinceye kadar meclis çalışmalarını askıya almalarını" istemişti.

Sairun Koalisyonunun, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 54 milletvekili bulunuyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.





ÖLÜ SAYISI 50'YE ÇIKTI

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 50'ye yükselirken, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığı açıklandı.

Eylemciler, Irak'ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Yerel medya, ölü sayısının 50'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını açıkladı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, televizyonda yaptığı açıklamada halka seslenerek, kabine revizyonunun olacağını ve dar gelirli Iraklılara temel gelir sağlayacaklarını duyurmuştu. Göstericilerin yolsuzluğun sona erdirilmesi taleplerinin haklı bir talep olduğuna dikkat çeken Abdülmehdi, hükümetin bu konunun üzerine gidebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmişti.