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  • 04.10.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 10:54

Son dakika: 'taki gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi

'ın başkenti ile güney kentlerinde "yolsuzluk, ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi.

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 35'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin, sokağa çıkma yasağına uymayan göstericileri dağıtmak için ateş açtığını belirtti.

ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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