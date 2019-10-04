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  • 05.10.2019 00:42
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 00:42

Başbakanı Abdulmehdi talimatı verdi! Sokağa çıkma yasağı kalkıyor

Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi. Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı edilmişti.

Flaş karar! Irak Başbakanı talimatı verdi

Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi.

Irak resmi ajansının haberine göre, Abdulmehdi'nin talimatıyla Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı saat 05.00 itibarıyla kaldırılacak.

Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı edilmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle gösteriler düzenleniyor.



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