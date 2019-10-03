Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler üçüncü gününde devam ediyor.

Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi. Başkent Bağdat'ın ardından 3 kentte daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gösterilerde 19 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. İşte protestoların üçüncü gününde yaşanan gelişmeler...

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden gösteriler nedeniyle dün kapatılan hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri sürüyor.

Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef, göstericilerin Yeşil Bölge'ye girmesini önlemek için tüm girişlerinin kapatıldığını ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığını söyledi.

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na gelen göstericileri engellemek için güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirten Halef, onlarca göstericinin gazdan etkilendiğini ifade etti.

IRAK'TA GÖSTERİCİLER BAZI HÜKÜMET BİNALARINI ATEŞE VERDİ

Er-Rafideyn Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli subaylardan Hakim el-Esedi, göstericilerin Zikar vilayetine bağlı Suk eş-Şuyuh ve Ed-Devaye ilçelerindeki kaymakamlık binaları, Suk eş-Şuyuh belediye binası ve En-Nasıriyye kentindeki mühendisler sendikası binasını ateşe verdiğini belirtti.

IRAK'IN 3 KENTİNDE DAHA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Irak'ta başkent Bağdat'ın ardından gösteriler nedeniyle 3 kentte daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerin yoğun olduğu Bağdat'tan sonra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Gösterilerin devam ettiği Basra, Divaniye, Kerbela, Vasit ve Kerkük gibi bazı kentlerde ise henüz bu yönde bir karar duyurulmadı.

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ve yoğun güvenlik önlemlerine rağmen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

BAĞDAT'TA YEŞİL BÖLGE'DE PATLAMA

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bir patlama meydana geldi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre patlama Yeşil Bölge'nin iki füze ile hedef alınması sonucu meydana geldi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

GÖSTERİLERDE 19 KİŞİ ÖLDÜ, 200'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Bağımsız faaliyet gösteren Irak İnsan Hakları Örgütü, başkent Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

SOSYAL MEDYAYA VE İNTERNETE ERİŞİM DURDURULDU

Irak yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede internete ve sosyal medyaya erişimi durdurdu.

Hükümet; Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya ve iletişim mecralarına erişimi engelledi.

IRAK MERKEZ BANKASI, İRAN MİLLİ BANKASINA KISITLAMA GETİRDİ

İran Milli Bankası Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Eminzari, Irak Merkez Bankasının ABD'nin baskılarıyla Necef, Bağdat ve Basra şubelerinin faaliyetlerine kısıtlama getirdiğini bildirdi.

İRAN, IRAK'A OLAN 2 SINIR KAPISINI KAPATTI

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, Devim Muhafızları Ordusu sitesinde yer alan açıklamasında, Irak ile İran arasındaki Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının Bağdat ve diğer şehirlerdeki olaylar nedeniyle dün geceden itibaren kapatıldığını duyurdu.

İRAN'DAN VATANDAŞLARINA IRAK UYARISI

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İranlıların Irak'ta sükunet sağlanana kadar Erbain törenleri için bu ülkeye seyahatlerini ertelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Bu arada İran lideri Ali Hamaney'in Irak Temsilcisi Necef Necefi Ruhani de Erbain törenleri için Kerbela'ya gidecek İranlıların bu kentte bir geceden fazla kalmamaları yönünde uyarı yaptı.

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ DEAŞ KARŞITI KOALİSYON'DAN TANSİYONU DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins "protesto açıklaması" notuyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Görev Gücü, tüm taraflara gerginliği düşürme çağrısı yapıyor. Irak güvenlik güçleri ve sivillerden yaşamını yitiren ve yaralananların olması kaygı vericidir. Barışçıl halk gösterilerinin tüm demokrasilerin temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Şiddete yer yok." ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİNDEN IRAK'TA İTİDAL ÇAĞRISI

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin azami itidal göstermesi ve eylemlerin barışçıl yürütülmesi beklentisi ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin olaylara ilişkin hızla ve güvenli biçimde soruşturma açılmasını desteklediği kaydedildi.