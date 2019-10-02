Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi. Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında, Türk vatandaşlarından gösterilerin sürdüğü bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını istedi. Ayrıntılar geliyor... Irak'ta gösteriler sürüyor! İnternet erişimi kesildi... Irak'ta olaylar büyüyor! Savunma Bakanlığı tüm birimleri alarma geçirdi
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