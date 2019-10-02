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  • 02.10.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 21:10

'ta gösteriler sürüyor! İnternet erişimi kesildi...

'ta yolsuzluk, ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken ya erişim engeli geldi. Başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

O ülkede internet erişimi kesildi!

yönetimi, hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede ya erişimi durdurdu.

Irak'ta yolsuzluk, ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya erişim engeli geldi.

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.

BAŞKENT VE BAZI VİLAYETLERDE İNTERNET KESİLDİ
Irak'ın başkenti 'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

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