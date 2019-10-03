Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.10.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 11:57

, 'la arasındaki iki nı kapattı!

’ın başkenti ’ta Salı günü başlayan hükümet karşıtı ler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ederken yönetimi de Irak’a olan iki nı kapattığını duyurdu.

İran, Irak'la arasındaki iki sınır kapısını kapattı!

'ta en az 12 cinin ölümüne yol açan protestolar, Ortadoğu'yu sarstı. , batı komşusuyla arasındaki iki nın karışıklık nedeniyle kapatıldığını bugün açıkladı.

Irak'ta ise, bu sabah başkent ve üç şehirde 'ta geniş çaplı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bağdat'tan sonra sokağa çıkmanın yasak olduğu üç şehir Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) oldu. Gösterilerin devam ettiği Basra, Divaniye, Kerbela, Vasit ve Kerkük gibi bazı kentlerde ise henüz bu yönde bir karar duyurulmadı.

YEŞİL BÖLGEYE FÜZE
Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de gece saatlerinde bir patlama meydana gelmişti. Yerel kaynaklar, Yeşil Bölge'ye iki füze atıldığını bildiriyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Myles Caggins, Yeşil Bölge'de patlama meydana geldiğini doğruladı.

Güneydeki Basra'dan kuzeydeki Kerkük'e kadar yayılan gösterilerde, protestocular işsizlik ve yolsuzluk karşıtı sloganlar atıyor.

Polis sokağa çıkang göstericilere biber gazı sıkarken, başkent Bağdat'ta dün gökyüzü siyah dumanlarla kaplıydı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİran, Irak'la arasındaki iki sınır kapısını kapattı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri