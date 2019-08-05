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  • 05.08.2019 19:55
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 20:04

Sağlık Bakanı'ndan 'ye yaptırım tepkisi: İnsanlığa karşı suçtur

Sağlık Bakanı , 'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarına tepki gösterdi. Yaptırımlar nedeniyle ülkede ilaç ve tıbbi malzeme temininde ciddi sorunlar yaşandığını belirten Nemeki, sağlık sektörüne yapılan yaptırımların insanlığa karşı suç olduğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi

resmi ajansı IRNA'nın haberine göre İran Sağlık Bakanı , Sağlık Bakanı Cemil Cebek'le başkent Tahran'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Lübnanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Nemeki, 'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlarına değindi.

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇTUR"
Yaptırımların, ABD yönetiminin iddialarının aksine sağlık sektörünü de hedef aldığını vurgulayan Nemeki, "ABD hükümetinin, İranlı hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçlara ambargoları ve sağlık sektörüne yönelik yaptırımları insanlığa karşı suçtur." dedi.

YÜZDE 3'LÜK KISIMDA SIKINTI VAR
Nemeki, İran'da ihtiyaç duyulan ilaçların yüzde 97'sinin ülkede üretildiğini ancak yüzde 3'lük kısmın yaptırımlar nedeniyle temin edilemediğini ifade etti. Lübnan Sağlık Bakanı Cebek ise ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlara karşı olduğunu belirtti.

"İRAN'A KARŞI YAPTIRIMLARI ZALİMCE OLARAK NİTELİYORUZ"
Cebek, "İran'a karşı yaptırımları zalimce olarak niteliyoruz. Yaptırımlara karşı İran'la iş birliğimizde herhangi bir kısıtlama yok." ifadelerini kullandı. Washington yönetimi, yaptırımların gıda ve ilaç ticaretini kapsamadığını savunsa da İran, bankacılık yaptırımları ve dolara erişim engeli nedeniyle tıbbi malzeme temininde sorun yaşıyor.

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