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  • 01.08.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 21:35

Son dakika: Rusya'dan 'ye tepkisi!

, Bakanı 'i yaptırım listesine alan 'ye uyarıda bulundu. Zaharova, "ABD kendini çıkmaza sokuyor. ABD diplomatik araçlarını kullanmak yerine, sadece yaptırım uygulamayı biliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan ABD'ye Cevad Zarif tepkisi

, başkent 'da düzenlediği basın toplantısında, 'nin İran'a yönelik yaptırımları ve Körfez Bölgesi'ndeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD KENDİNİ ÇIKMAZA SOKUYOR
ABD'nin Zarif'i yaptırım listesine almasını değerlendiren Zaharova, "ABD kendini çıkmaza sokuyor. ABD, diplomatik araçlarını kullanmak yerine, sadece yaptırım uygulamayı biliyor." dedi.

"ASKERİ ÇATIŞMA RİSKİ ARTIYOR"
Basra Körfezi'ndeki durumun endişe verici olduğuna değinen Zaharova, "Durum tehlikeli yönde ilerliyor ve askeri çatışma riski artıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ZARİF'İ YAPTIRIM LİSTESİNE EKLEDİ
ABD Hazine Bakanlığı, dün, Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki mal varlığına erişimini engelliyor ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

ZARİF: KARAR ETKİSİZ
Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran dışında bir mülkü olmadığı için Washington yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtmişti.

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