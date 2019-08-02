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  • 02.08.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 18:13

Rusya'dan 'ya eleştirisi

, 'nun, 'nin 'ndan () çekilmesini desteklemekle kendisini itibarsızlaştırdığını söyledi.

Rusya'dan NATO'ya INF eleştirisi

, 'nun, 'nin 'ndan () çekilmesini desteklemekle kendisini itibarsızlaştırdığını söyledi.

Ryabkov, başkent 'da, NATO'nun INF konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sürekli ABD'nin INF'den çekilmesine destek veren ifadeler kullandığını hatırlatan Sergey Ryabkov, "ABD'nin peşinden giden NATO, kendisini bir siyasi yapı olarak itibarsızlaştırıyor." dedi.

Ryabkov, ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılması konusunda çalışmalara devam edileceğini de dile getirdi.

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