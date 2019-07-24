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  • 24.07.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 10:02

'ı da korkusu sardı! 20 dakikada tüm uçakları....

'nin hava savunma füzelerini alması 'ın ardından 'da da korkuya neden oldu. Bulgarlar, F-16'ların artık ne işe yarayacağını sorgulamaya başladı.

Bulgaristan'ı da S-400 korkusu sardı!

'nın 'leri 'ye teslim etmeye başlaması komşu ülkelerde tedirginliğe neden oldu.

Rum yönetimi ve , Türkiye'nin S-400'leri kullanmaması için Avrupa Birliği ve Amerika'dan yardım isterken, hava savunma sistemleri 'ın da gündemine oturdu.

20 DAKİKADA DÜŞÜREBİLİR
Bulgarlar sahip oldukları F-16'ların Türkiye'nin S-400'leri tarafından 20 dakika içerisinde düşürülebileceğini öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Türkiye'nin bölgedeki yüksek hakimiyeti, Bulgarlara F-16'ların neden alındığını sorgulattı.

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