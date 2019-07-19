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  • 19.07.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 23:26

Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere "" daveti

Başkanı 'ın, ve konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri 'a davet ettiği bildirildi.

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Amerikan gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan adına... hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.

"NE YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ"
Başkanı Trump, Türkiye konusunda dün yaptığı son açıklamasında, yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık."

"HAYIR. ŞU ANDA BUNA BAKMIYORUZ"
Trump, bu açıklamasından kısa süre önce de "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.

Önceki gün ve 'dan yapılan açıklamalarda, 'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı, bununla birlikte ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer verdiği kaydedilmişti.

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