ABD Başkanı Trump'tan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "S-400 konusunda Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim." ifadesine yer verdi. Trump, "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" sorusuna, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını verdi.

Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saraydan dün yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı belirtilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını bildirerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yapmıştı.

"DURUM ADİM DEĞİL"

Trump, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada "Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz. Türkiye 100'den fazla F-35 siparişi verdi, fazlasını alamayacak, çünkü S-400 aldılar. Türkiye Patriot almak istedi ama daha önceki yönetim satmadı, durum adil değil" ifadelerine yer vermişti.

Öte yadnan Trump, "Türkiye ile olan durum adil değil çünkü Türkiye Patriot almak istedi fakat ABD onları Türkiye'ye satmadı." şeklinde açıklama yapmıştı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar kararı değerlendirdi. Ağar, "F-35'lerle ilgili verilen karar Türkiye ilişkileri için olumsuz olacaktı. Türkiye bir arayışa girecekti bunlardan biri Rusya biri de Çin. Bir yaptırım Türkiye'yi Rusya ile daha da yakınlaştıracaktı. Burada temel bakış açısı Türkiye'yi derinleşen ayrılıkta hasarı en aza indirmeye çalışıyor" dedi.