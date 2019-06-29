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  • 29.06.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 17:18

Trump'tan Türk heyetine 'Hollywood' benzetmesi

ve ABD Başkanı 'ın Osaka'daki G20 Zirvesi'nde gerçekleştirdikleri görüşme sona erdi. Görüşmenin başında konuşan Erdoğan, Osaka'da bir araya gelmelerini anlamlı bulduğunu belirtti. Görüşmenin başında Türk heyetine övgüde bulunan Trump, "Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada göremezsiniz" diyerek gülüşmelere neden oldu.

ABD Başkanı ile , savunma alanında iş birliği, S400 meselesi, Suriye'deki durum ve ticaret gibi konuları değerlendirdi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı da hazır bulundu.

TÜRK HEYETİNE 'HOLLYWOOD' BENZETMESİ
Görüşme öncesinde Türkiye ile ticari ilişkilerden bahseden ve "Görüşmemizi anlamlı buluyorum" diyen Trump, Türk heyetini de "Bakın, şu insanlara bakın. Onlarla anlaşmak çok kolay. Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız" sözleriyle övdü.

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