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  • 29.06.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 12:10

tarihinde bir ilk! F-22 savaş uçakları konuşlandırıldı

Merkez Kuvvetler () Komutanlığının 'daki El-Udeyd 'ne F-22 Raptor tipi savaş uçaklarını konuşlandırdığı açıklandı.

ABD tarihinde bir ilk! F-22 savaş uçakları konuşlandırıldı

Merkez Kuvvetler () Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Udeyd 'ne F-22 Raptor tipi savaş uçakları gönderildi.

Söz konusu savaş uçaklarının, ABD güçlerinin ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının sorumluluğundaki bölgelerde çıkarlarının korunması amacıyla 'da ilk defa konuşlandırıldığı kaydedildi.

KÖRFEZ'DEKİ GELİŞMELER
Devrim Muhafızları Ordusu, 20 Haziran'da 'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran nı ihlal eden" ABD ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

İran'ın ABD'ye ait İHA'yı vurmasının ardından ABD Başkanı , dün "Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası sulardaydı." açıklamasını yaparken, bugün de üç farklı yere düzenleyecekleri saldırıdan son anda vazgeçtiklerini duyurdu.

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde ve Norveç'e ait iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken, Tahran suçlamaları reddetmişti.

ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nde yaklaşık 13 bin askeri bulunuyor. ABD söz konusu üssü, Suriye ve 'taki 'a karşı mücadelede kullanıyor.

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