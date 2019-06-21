Reuters'ın haberine göre, Trump Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdi. Trump mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu. Trump, "Savaş değil müzakere istiyoruz" dedi ve İran'a müzakerelere başlamak için süre verdi. Mesajına cevap için süre tanıdı.

İRAN'DAN TRUMP'A JET YANIT

Tahran'ın mesaja yanıt olarak Umman'a İran dini lideri Hamaney'in ABD ile herhangi bir müzakereye karşı olduğunu hatırlattığı belirtildi. Ancak Trump'ın mesajının Hamaney'e iletildiği ifade edildi.

İran yönetiminin konuyla ilk yanıtının, "ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesinin bölgesel ve uluslararası sonuçları olacaktır" şeklinde olduğu ileri sürüldü.

NYT: TRUMP ANİDEN VAZGEÇTİ

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti.

NYT'nin, "Trump, İran'a hava saldırısına onay verdi, sonra aniden vazgeçti" başlıklı haberinde, Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, Washington yönetimi saldırının arkasında İran olduğunu iddia etmişti.

Bölgede İran'a karşı askeri yığınağını artıran ABD'nin, dün sabah, İran Devrim Muhafızları tarafından İHA'sı düşürülmüştü.

Washington yönetimi tarafından doğrulanan olayın ardından, Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yayımlamış "İran çok büyük bir hata yaptı" demişti.