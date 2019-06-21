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  • Son Güncelleme: 21.06.2019 16:43

Son dakika: Trump'tan açıklaması: Saldırıyı durdurdum

Başkanı , " konusunda acelem yok, bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek. İran'a yönelik saldırı 10 dakika öncesinde durdurdum. Saldırı bir İHA'nın düşmesine orantılı yanıt olmayacaktı." dedi.

Trump'tan İran açıklaması: Saldırıyı durdurdum

Başkanı , attığı bir dizi tweetle 'a saldırı emri verdiğini doğruladı.

New York Times gazetesinin dünyaya duyurduğu haberden saatler sonra Twitter mesajları paylaşan Trump, İran'a ilk saldırıyı durdurduğunu söyledi.

10 DAKİKA KALA DURDURDUM
ABD lideri, "Pazartesi günü uluslararası sularda bir droneu düşürdüler. Biz dün gece üç ayrı yerde misillemeye hazırken ben kaç kişinin öleceğini sordum. Bir generalden 150 insan cevabını aldım. Saldırıdan 10 dakika önce, durdurdum" yazdı.

Trump devamında, "İran konusunda acelem yok, bu geceden itibaren yeni yaptırımlara daha fazlası eklenecek. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

NE OLMUŞTU?
Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, Washington yönetimi saldırının arkasında İran olduğunu iddia etmişti.

Bölgede İran'a karşı askeri yığınağını artıran ABD'nin, dün sabah, İran Devrim Muhafızları tarafından İHA'sı düşürülmüştü.

Washington yönetimi tarafından doğrulanan olayın ardından, Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yayımlamış "İran çok büyük bir hata yaptı" demişti.

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ozan ozan

hahaha siz tek başınıza değil irana papua yenigineye bile saldıramazsınız, natodan karar çıkarıp 15-20 ülkeyi yanınıza alırsanız o başka ama gördüğüm kadarıyla ab tek vucut yanınızda değil ,Türkiye yanınızda değil ,Rusya iran tarafında,çinin ne olduğu belirsiz benim görüşüm abd nin saldırma maliyeti ,saldırmama maliyetinden çok çok fazla bu amerika için bile çıkarlarını düşünürsek son tahlilde yıkıcı olabilir.

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 21.06.2019 16:48
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