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  • 06.06.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 10:50

ABD Başkanı : Gümrük vergileri ihtiyaç halinde 300 milyar dolar daha artırılabilir

ABD Başkanı , 'e karşı ticaret savaşını daha da derinleştirmek istiyor. Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere ihtiyaç duyulması halinde 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.

Ticaret savaşı derinleşiyor!
ABD Başkanı , 'den ithal edilen ürünlere ihtiyaç duyulması halinde 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin halen devam ettiğini hatırlatan Trump, iki ülkenin bir anlaşma üzerinde uzlaşamaması durumunda kısıtlayıcı tedbirler alacaklarını ve ek gümrük vergilerinin 300 milyar dolar daha artırılabileceğini söyledi.

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