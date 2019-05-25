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'ye bir darbe de ’tan

Bir darbe de Microsoft’tan
ABD ve arasında süren ticaret savaşı, teknolojiye taşındı. Ulusal güvenliklerini tehdit ettiği gerekçesiyle , Çin'in ürettiği Huawei marka telefonu dış ticaret yasağının bulunduğu listeye eklediklerini açıkladı. Yasağın ardından , telefonlardan yazılım desteğini çektiğini açıkladı. Dün, da bir hamle yaptı. Kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldığını açıkladı. South China Morning Post gazetesi, Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncellemelerden yararlanabileceğini vurgulandı.

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