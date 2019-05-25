ABD ve Çin arasında süren ticaret savaşı, teknolojiye taşındı. Ulusal güvenliklerini tehdit ettiği gerekçesiyle ABD, Çin'in ürettiği Huawei marka telefonu dış ticaret yasağının bulunduğu listeye eklediklerini açıkladı. Yasağın ardından Google, Huawei telefonlardan yazılım desteğini çektiğini açıkladı. Dün, Microsoft da bir hamle yaptı. Kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldığını açıkladı. South China Morning Post gazetesi, Microsoft işletim sistemi kullanılan Huawei cihazlarının güncellemelerden yararlanabileceğini vurgulandı.
- Dünya
- 25.05.2019
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