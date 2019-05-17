Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 17.05.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 10:36

resti çekti: ile ticaret ı bize güç verir

, ile bir ticaret ının yalnızca Çin'i daha güçlü kılacağını ve "daha yüksek büyüme için güç vereceği"ni savundu.

Çin ABD'ye resti çekti: Savaş...

The Straits Times'ın haberine göre, 'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde yer alan bir makalede, Çin'in hiçbir zaman dizlerinin üzerine çökmeyeceği vurgulandı.

Çin'in ulusal çıkarlarını ve itabarını korumada kararlığına dikkat çekilen makalede, "Ticaret ı Çin'i boyun eğdiremez; aksine, daha güçle bir büyüme ivmesi yakalamak için bize güç verir" denildi ve eklendi:

"Çin 5,000 yıllık uygarlık tarihinde, ne fırtınalar, ne sarsıntılar gördü. Kasırgalar karşısında yaklaşık 1.4 milyar Çinli'nin özgüveni ve dayanma gücü var."
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu da, ile yaşanan ticari sürtüşmelerin Çin ekonomisi üzerinde bazı etkileri olduğunu, ancak bu etkilerin "kontrol edilebilir" düzeyde bulunduğuna dikkat çekti.

Komisyon'un Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ekonomik operasyonları makul bir aralık içinde tutmak için gereksinim olduğunda karşı önlemlerin alınacağı da vurgulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriÇin resti çekti: ABD ile ticaret savaşı bize güç verir
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri