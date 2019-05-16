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  • 16.05.2019 20:09
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 20:17

’da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak sının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Korkunç da yeni gelişme... ’da 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazayı soruşturan uzmanlar, pilotun hatalı olduğu yönünde şüphelerinin olduğunu açıklamış, , uçağı otomatik pilotla indirdiği iddialarını ise reddetmişti.

'da Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla havalanan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, 'na acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. da 41 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde uçağın yere temas ettikten sonra havalandığı, ardından kuyruğunun üstüne düştüğü görülüyor.

Kazayı soruşturan uzmanlar, pilotun hatalı olduğu yönünde şüphelerinin olduğunu açıklamış, ticari uçuş yapan pilotların otomatik pilot sistemine çok fazla güvendiklerini ifade etmişlerdi. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Kaptan , uçağı otomatik pilotla indirdiği iddialarını reddetmişti.

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