Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunan yolculardan 41'inin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı.

Bir anda yangının çıkmasıyla, içeride kalan yolculardan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

KORKU VE PANİK

O anlara dair uçağın içinden bir video görüntüsü ortaya çıktı. Videoda, insanların yaşadığı korku ve paniğin çığlıkları duyuluyor. Görüntüyü alan kişinin yangından son anda kurtulmayı başardığı belirtiliyor.

37 KİŞİ KURTULDU

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı'na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alan uçakta mürettebat dahil 78 kişinin bulumnduğunu; kazadan 37 kişinin sağ kurtulduğunu söyledi.

Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "5 Mayıs'ta Moskova saatiyle 18.32'de havalimanında Aeroflot havayolu şirketinin SSJ100 yolcu uçağında yangın çıktı. Uçak 18.02'de Moskova-Murmansk güzergahında planlı rejimde kalkış yaptı. Kalkışın ardından mürettebat teknik hata raporu verdi ve havalimanına dönme kararı aldı. Uçakta 73 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Moskova saatiyle 18.30'da yolcu uçağının piste 'sert' bir iniş yapmasının ardından yangın çıktı" denildi.