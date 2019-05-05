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  • 05.05.2019 20:50
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 20:54

'da uçak faciası! 13 kişi hayatını kaybetti

'nın başkenti 'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 13'ü hayatını kaybetti.


'nın başkenti 'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 13'ü hayatını kaybetti

OLAY
Rusya'nın başkenti Moskova'da SSJ-100 tipi bir yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaparken pistte alev aldı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 'ndan kalkan uçak, kısa süre sonra acilen buraya geri döndü.

Uçak, piste inişi sırasında arka kısmından alev aldı.

Pistte durmayı başaran uçakta, söndürme ve yolcu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlk bilgilere göre 70 civarında yolcunun bulunduğu uçakta, yaralıların olduğu ifade edildi. AA

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