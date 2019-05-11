İran'ın 'Bir füze ile yok olur' tehdidinin ardından uçan kaleler Katar'a indi!

ABD'nin İran'dan gelen belirsiz bir tehdidi gerekçe göstererek Ortadoğu'ya gönderdiği B-52 savaş uçakları dün Katar'daki ABD üssü El Udeid'e iniş yaptı. ABD Hava Kuvvetleri tarafından Katar'a gönderilen uçakların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, uçakların bir kısmının Güneydoğu Asya'da açıklanmayan lokasyonlara iniş yaptığı ifade edildi. ABD yönetimi, geçen hafta pazar günü İran'dan saldırı düzenleneceği yönündeki istihbarat nedeniyle uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve bombardıman görev gücünün bölgeye sevkedildiğini duyurmuştu.

'BİR FÜZE İLE YOK OLUR'

ABD'nin bölgeye gönderdiği savaş uçağıyla ilgili konuşan İranlı din adamı Ayetullah Tabatabay-Nejad "Milyarlarca dolarlık filo bir füze ile yok olabilir" ifadesini kullandı. İran, ABD'nin uçak gemisi ve bombardıman uçaklarını bölgeye gönderme kararını duyurmasından hemen sonra bunun psikolojik savaşın bir parçası olduğunu açıklamıştı. USS Abraham Lincoln, önceki gün Süveyş Kanalı'nı geçerek Körfez'e doğru yol almaya başladı. ABD Dışişleri Bakanı salı günü Berlin ziyaretini aniden iptal ederek Bağdat'a gitmiş, perşembe günü ise 'Washington'a gitmek zorunda olduğu' için Grönland ziyaretini iptal etmişti. ABD basını, Pompeo'nun ziyaret iptallerinin İran'a yönelik strateji ile alakalı olduğunu yazmıştı. Pompeo, 12-13 Mayıs'ta ise Rusya'da temaslarda bulunacak.

TAHRAN: MÜZAKEREYE HAYIR

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani, Tahran'ın ABD ile görüşmelerde bulunmayacağını ve Washington'ın kendilerine karşı askeri eylem başlatmaya cesaret edemeyeceğini belirtti. Tesnim ajansına konuşan Cevani, İran'ın ABD'ye güvenmediğini belirtirken "Trump'ın ekibi geçen yıl İran'da karışıklık çıkacağını İran'ın da baskı altında müzakereye boyun eğeceğini sanıyordu ancak böyle olmadı" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, önceki gün, "Yapmaları gereken şey şu; Beni arasınlar ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz. İstediğimiz çok bir şey değil" demişti.