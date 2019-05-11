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  • 11.05.2019 09:55
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 09:59

'la gerilim tırmanıyor! 'den yeni yığınak

Savunma Bakanlığı (), 'la artan gerilim üzerine 'ya "USS Arlington" amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk ettiğini açıkladı.

ABD'den gerilimi tırmandıracak hamle!

'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakan Vekili (Patrick Shanahan), Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının hafta başında talep ettiği ek askeri güç talebinin bir parçası olarak, komutanlığın görev bölgesine USS Arlington (LPD-24) gemisi ve bir Patriot bataryasının gönderilmesini onayladı." ifadelerine yer verildi.

Bu unsurların da 'ın ABD'ye ait bazı hedeflere saldırmayı planladığı iddiaları üzerine hafta başında bölgeye gönderilen "USS " Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile Bombardıman Görev Gücüne katılacağı belirtilen açıklamada, "Savunma Bakanlığı İran rejimi, ordusu ve destekledikleri güçlerin faaliyetlerini yakından izlemektedir." denildi.

ABD, hafta başında İran'ı hedef göstererek, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti.

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