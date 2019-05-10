Tahran yönetimine karşı azami baskı stratejisine hız veren ABD Başkanı Trump, "İran çok tehditkar davranıyordu. (İran konusunda) Bilmek istemeyeceğiniz şeyleri biliyoruz" ifadesini kullandı. İran yönetimine kendisini arama ve yeni anlaşma teklifinde bulunan Trump'a jet "hayır" cevabı geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" şeklinde nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit etti, diğer yandan yeni bir nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söyledi.

İran'ın ABD için bir tehdit olduğunu kaydeden Trump, "İran çok tehditkar davranıyordu. (İran konusunda) Bilmek istemeyeceğiniz şeyleri biliyoruz. O yüzden ülkemizi koruyacak tedbirleri almamız lazım" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Trump, son günlerin en önemli gündem maddelerinden ABD-İran gerginliğine ilişkin soruları yanıtladı.

ASKERİ ÇATIŞMAYA AÇIK KAPI

ABD ile İran arasında askeri bir karşılaşma ihtimalinin olup olmadığı sorusuna, "Bunu her zaman söyleyebilirsiniz. Buna hayır demek istemem ama umarım öyle bir şey olmayacaktır." diye cevap veren Trump, İranlı liderlerin kendisini aramasını istediğini ancak eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İranlılara "Trump ile konuşmaması gerektiğini" söylediğini belirtti.

İMZA KARŞILIĞI YARDIM

İran ile nükleer anlaşmadan ayrılmalarından sonra İran ekonomisinin oldukça kötüleştiğini belirten Trump, "Yapmaları gereken şey şu: Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz; istediğimiz çok bir şey değil. Bu, onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran'a zarar vermek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

İran'ın ABD'nin onaylayacağı bir anlaşmaya imza atması durumunda bu ülkeye ekonomik olarak yardım etmeye hazır olduklarını dile getiren Trump, benzer durumdaki Kuzey Kore'yi örnek gösterdi ve iki ülkenin de büyük bir potansiyelinin olduğunu söyledi.

JET RET CEVABI

İran Devrim Muhafızları Komutanının Siyasi Yardımcısı General Yedullah Cevani, Trump'ın yeni müzakere teklifine karşılık, "ABD ile müzakere olmayacak, Amerikalılar da bize karşı bir askeri adım atma cesaretini gösteremeyecekler" cevabını verdi. General Cevani, "Trump ve ekibi İran'da karışılık çıkacağına ve İran'ın bu krizden kurtulmak için ABD ile müzakere yapacağına inanmaktaydı. Ancak bu gerçekleşmedi" dedi.

CIA MERKEZİNDE GİZLİ ZİRVE

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, geçen hafta, Virginia Langley'deki CIA merkezinde, Trump yönetiminin üst düzey istihbarat, diplomasi ve askeri yetkilileri ile İran konulu gizli bir toplatı yaptığı ortaya çıktı. NBC News haber sitesine göre 29 Nisan günü yapılan gizli toplantıya, CIA direktörü Gina Haspel, Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan, Genelkurmay Başkanı Joe Dunford, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ve Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un katıldığını belirtti. NBC News, ABD'nin İran'da yalnızca CIA merkezinde gözden geçirilebilecek çok özel bir istihbarat toplama kabiliyetine sahip olduğunu bildirdi.