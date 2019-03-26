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  • 26.03.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 11:18

Trump'ın skandal kararının arkasından çıktı!

Başkanı Trump, üzerindeki egemenliğini dün attığı imzayla resmen tanıdı. Kararın arkasında yatan neden ise şaşırtmadı. Bölgede Amerika merkezli Yahudi şirketinin kuyuları var.

Trump'ın skandal kararının arkasından petrol çıktı!

'in topraklarında sürdürdüğü işgal Başkanı 'ın göreve gelmesi ve Yahudilere verdiği güvencelerle artarak devam ediyor.

Trump, geçtiğimiz yıl Filistin'in başkenti olan 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçilik binasını bu kente taşınması kararının ardından, dün de skandal bir imza attı.

"GOLAN TEPELERİ İSRAİL'İNDİR" DEDİ
Donald Trump, Netanyahu ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail'in işgali altındaki 'ne "İsrail toprağıdır" dediği imzayı attı. Bu karar imzalanırken ABD'den güç alan İsrail de 'yi bombalıyordu.

KONUNUN ODAK NOKTASI YİNE PETROL
Golan Tepeleri üzerinde ABD'nin aldığı bu kararın altından da çıktı. Öyle ki ABD merkezli Yahudi şirketi Afek Oil and Gas, 2015 yılında bölgede petrol buldu. Geçtiğimiz 3 yılda 10 kuyu açan şirket, çalışmalarına ise devam ediyor.

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