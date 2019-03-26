ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile basın toplantısı düzenledi. Trump, toplantının ardından Netanyahu'dan kalemini istedi. ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden skandal kararnameyi o kalemle imzaladı. Ardından "İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki hakimiyetini tanıdım" açıklamasını yaptı. Netanyahu ile diğer yetkililer, Trump'ı ayakta alkışladı.
Bu skandal imzanın ardından terör devleti İsrail'in ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas hedeflerini vurmaya başladı. İlk vurulan yerin Gazze'nin batısındaki deniz polis karargahı olduğu açıklandı. Gazze kent merkezindeki Filistinliler'e de bomba yağdıran İsrail jetlerinin Er-Rimal Mahallesi'nde yer alan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisine de saldırı düzenledi. Saldırıda ofis tamamen yıkılırken Henniyye'nin içeride olmadığı öğrenildi. Uçakların Han Yunus ile Refah kentlerindeki bazı tarım arazilerini de vurduğu bildirildi. Gece yarısına doğru Hamas ile İsrail arasında ateşkes yapıldı.
BİR DÜNYA TEPKİ...
TRUMP'IN skandal kararına dünyadan tepki yağdı. İlk eleştiri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
ÇAVUŞOĞLU: ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı.
RUSYA: Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi.
AB: Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz.
Bu skandal imzanın ardından terör devleti İsrail'in ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas hedeflerini vurmaya başladı. İlk vurulan yerin Gazze'nin batısındaki deniz polis karargahı olduğu açıklandı. Gazze kent merkezindeki Filistinliler'e de bomba yağdıran İsrail jetlerinin Er-Rimal Mahallesi'nde yer alan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisine de saldırı düzenledi. Saldırıda ofis tamamen yıkılırken Henniyye'nin içeride olmadığı öğrenildi. Uçakların Han Yunus ile Refah kentlerindeki bazı tarım arazilerini de vurduğu bildirildi. Gece yarısına doğru Hamas ile İsrail arasında ateşkes yapıldı.
BİR DÜNYA TEPKİ...
TRUMP'IN skandal kararına dünyadan tepki yağdı. İlk eleştiri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
ÇAVUŞOĞLU: ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı.
RUSYA: Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi.
AB: Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz.
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