Son dakika gelişmesine göre, AB'den Trump'ın Golan Tepeleri fkararına iliişkin açıklama geldi. AB'den yapılan açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz" ifadesine yer verildi.

RUSYA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "(ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararı) Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." ifadesini kullandı.

BM

Bir tepki de BM'den geldi. BM'den yapılan açdıklamada, "Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası, Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor." denildi.