ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki hakimiyetini kabul eden kararnameyi imzaladı.Türkiye'den Trump'ın bu skandal kararına ilk tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden skandal kararnameyi imzalamasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

"ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak."

Çavuşoğlu daha sonra şu açıklamaları yaptı:

"BUNU DA BÜYÜK BİR MARİFET GİBİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ"

"Bir belgeye imza attı. Bunu da büyük bir marifet gibi şova dönüştürdü. Yanıbaşında da Netanyahu. Biz bu imzaya, bu bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Suriye rejimi ile ilişkilerimizin bu boyutta olması böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Türkiye Cumhuriyeti her zaman ilkeli tutum sergilemiştir. Buralar Suriye'nin ve Suriye halkının topraklarıdır. Bu imza İsrail işgalini meşrulaştırmaz. Trump'ın bu imzası güya şuanda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya bir seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan ve hesap veren Netanyahu'ya bu sözde hediyenin bir anlamı olmaz. Bu zalime ne yapsanız bir faydası yoktur. ABD'nin bu çabaları beyhudedir. ABD'nin bu kararını kabul etmiyoruz. "

Sürekli İsrail'in zulmüne verdikleri destek İsrail işgaline meşruiyet kazandırma çabalarıdır. Türkiye uluslararası camia ile bir adım atacaktır. Ne gerekiyorsa onu da yapacağız inşallah. "

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail'in kendini savunma hakkı var diyenlere, biz de buradan Filistin halkının onurlu yaşama hakkının olduğunu ve yanlarında olduğumuzu söylüyoruz.

Türkiye olarak sonuna kadar bu kararın karşısında olacağımızdan kimse kuşku duymasın. Başkan Trump'ın attığı o imza gayrimeşru bir karardır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir.