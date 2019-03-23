İngiltere'de müslümanlara yönelik saldırılar Yeni Zelanda terör saldırısından sonra arttı. İngiltere'de faaliyet gösteren bir gözlem grubu, ülkenin başkenti Londra'da son zamanlarda Müslüman halka yönelik saldırıların ve tehditlerin artış göstermeye başladığını söyledi.

YENİ ZELANDA TERÖR SALDIRISINDAN SONRA 6 KAT ARTTI

Müslümanlara karşı saldırıları araştırmak için kurulan İngiltere merkezli Tell Mama isimli kuruluş, son zamanlarda İngiltere'de Müslümanlara yönelik saldırılarda artış gözlendiğine dair bir rapor hazırladı.

Raporla ilgili basına konuşan Tell Mama yöneticisi Feyyaz Muğal, bu tür saldırıların öncelikle sosyal medya ortamlarında yapılan tehditlerle başladığını daha sonra bu tehditlerin sokaklarda eyleme dönüştüğünü kaydediyor. Muğal, geçtiğimiz aylarda Londra'da başörtülü bir Suudi kadına yönelik gerçekleştirilen saldırının da bu tür bir saldırı olduğunu söyledi.

Muğal, "Saldırganların artık, sizden nefret ediyoruz ya da Müslümanlardan nefret ediyoruz demiyorlar, bunun yerine sokaklarda Müslümanlara veya doğrudan camilere saldırıyorlar " ifadelerini kullandı.

''HEPİNİZ VURULMALISINIZ HAK ETTİNİZ''

Guardian gazetesine aktarılan rakamlara göre, 15 Mart, Yeni Zelanda katliam günü ile 21 Mart gece yarısı arasında müslümanlara yönelik tam 95 olay bildirildi. Bunlardan bir çoğu Yeni Zelanda katliamını referans göstererek yapıldı. Müslümanlara sözlü tacizlerde de bulunuldu. Londra'da, müslümanlar ölmeli, hak ettiniz hepiniz vurulmalısınız şeklinde ırkç sözlerin arttığı gözlemlendi.

İngiltere'de son yedi günde Kuzey Londra'da Oxford, Southampton ve Colindale'deki Müslümanlara yönelik silahlı el hareketlerinde ve silahlı saldırıların yaşandığında dair kayıtlar gerçekleşti. Colindale'de kızıyla birlikte yürüyen bir annenin aktardığına göre; dört genç silahlı tehditlerde bulundu. Bu haftanın başlarında ise Oxford'da başörtüsü giyen bir kadın, bir adamın silahı taklit eden sesler çıkardığını söyledi.

DÜNYADA İSLAM KARŞITI IRKÇI TERÖR SALDIRILARI ARTIYOR

Hindistan

Hindistan'ın Bihar eyaletinde Ekim 2018'de Müslümanlar, Hindu çeteler tarafından saldırıya uğramış ve 70 yaşındaki bir Müslüman yakılarak öldürülmüştü.

Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde de Ocak 2017'de kurban kesmek isteyen Arakanlı Müslümanlar Hintliler tarafından saldırıya uğramış ve 4 Arakanlı Müslüman yaralanmıştı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etnik kimlikleri, kültürleri ve dillerinin tehdit altında olduğunu iddia eden ayrılıkçı Bodo Ulusal Demokratik Cephesi (NDFB) grupları da 2014 yılında Müslümanların yaşadığı Kokrajhar ve Sonitpur bölgesinde yer alan 5 köye saldırı düzenlemiş ve 52 Müslüman'ı katletmişti.

Belçika

Belçika'nın Anderlues kasabasında 2018 yılında sokakta iki saldırgan tarafından önü kesilen 19 yaşındaki Müslüman kadın, sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştı. Saldırganlar genç kadının elbiselerini yırtarak vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletlerle "haç" çizmişti.

Almanya

Almanya'da 2011 yılında, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürdüğü ortaya çıkarılmış ve örgütün 88 kişilik cinayet listesinde Türk ve Müslüman grupların ileri gelen isimlerinin bulunduğu anlaşılmıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığının 2018'deki açıklamasına göre, Almanya'da Müslümanlara yönelik 570'ten fazla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 40 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Almanya'da Müslümanlara karşı suç işleyenlerin çoğunun aşırı sağcı olduğu da belirtilmişti.

Ülkede 2017'de de Müslümanlara yönelik yaklaşık 780 saldırı kayıtlara geçmiş, söz konusu saldırılarda 27 kişi yaralanmıştı.

İngiltere

Müslümanların en çok saldırıya uğradığı ülkelerin başında gelen İngiltere'de 2017 yılında bir terörist, Finsbury Park Camisi'nden çıkan Müslümanların üzerine kamyonetle dalmış ve bir kişiyi öldürmüştü. Aynı saldırıda 9 kişi de yaralanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, polisin olayı "potansiyel terör saldırısı" olarak ele aldığını duyurmuştu.

Yine aynı yıl içinde, Müslüman hamile bir kadına İslamofobik bir saldırı düzenlenmiş ve kadın karnına aldığı darbeler sonucunda bebeğini kaybetmişti.

Ülkede 2017'de gerçekleştirilen bir diğer İslam karşıtı saldırıda, Manchester kentinde bulunan Altrincham İslam Merkezinde görevli bir imam boynundan bıçaklanmış ve saldırganın olaydan sonra İslam karşıtı sloganlar attığı ifade edilmişti.

İngiltere'de 2013 yılında da camiden evine giden 82 yaşındaki Muhammed Saleem, Ukrayna uyruklu Pavlo Lapshyn tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kanada

Kanada'nın Quebec eyaletindeki City İslam Kültür Merkezi Camisi'ne Alexandre Bissonnette isimli terörist tarafından 2017 yılında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, saldırının Müslümanlara karşı yapılmış bir terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

ABD

Müslümanların hedef alındığı bir diğer ülke olan ABD'de 2017'de Portland treninde gerçekleştirilen terör saldırısında 2 Müslüman genç ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump saldırının "kabul edilemeyeceğini" ifade etmişti.

New York'ta 2016'da düzenlenen terör saldırısında da bir imam ve müezzin sokak ortasında öldürülmüştü.

Yine aynı yıl Teksas eyaletinde Müslüman bir doktor, cami avlusunda 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

ABD'de de 2015 yılında da Kuzey Carolina eyaletine bağlı Chapel Hill kentinde Müslüman bir aileden 3 kişi İslam karşıtı duygularla 46 yaşındaki Craig Stephen Hicks tarafından katledilmişti.

İsviçre

İsviçre'nin başkenti Zürih'te 2016'da İslam Merkezine düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi yaralanmıştı.

İsveç

İsveç'in Göteborg şehri yakınındaki Trollhattan kasabasında Ocak 2015'te "Yıldız Savaşları" maskesi takan 21 yaşındaki aşırı sağcı Anton Lundin P, göçmenlerin yoğun yaşadığı bir bölgede bulunan Kronen adlı okula saldırı düzenlemiş ve biri öğrenci, diğeri öğretmen 2 göçmeni öldürmüştü. Saldırıda iki öğrenci de yaralanmıştı.

Fransa

Fransa'da Ocak 2015'te bıçaklı bir saldırgan, Faslı bir adamı eşinin önünde 17 kez bıçaklayarak öldürmüş ve "Senin Tanrı'n benim, senin İslam'ın benim." diye bağırmıştı.

Sri Lanka

Ülkede 2014'te Budistlerin önderlik ettiği saldırılarda en az 3 Müslüman ölmüş ve 80'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Müslümanlara yönelik saldırıların yıllardır devam ettiği ülkeler arasında Sri Lanka da yer alıyor. Geçen yıl Budistlerin Müslümanlara yönelik saldırılarını engellemek için ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş ancak bu girişime rağmen Budist saldırılarının önüne geçilememişti.

Norveç

Norveçli terörist Anders Behring Breivik, Temmuz 2011'de başkent Oslo'da ve Norveç'e bağlı Utoya Adası'ndaki gençlik kampına yönelik terör saldırılarında toplam 77 kişiyi öldürmüş ve 242 kişiyi yaralamıştı.

Yeni Zelanda'da cuma günü iki camiye saldırı düzenleyen terörist Tarrant, internet üzerinden yayınladığı nefret manifestosunda, terörist Breivik ile ilişkili olduğunu öne sürerek, hazırlığı sırasında Breivik yanlılarının planları için kendisini desteklediğini iddia etmişti.