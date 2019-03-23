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'da halk, kurbanlar için kenetlendi

’da ’ın şehit olduğu saldırının ardından 1 hafta geçti. Cuma ezanı televizyondan canlı verildi. Halk, kurbanlar için kenetlendi. Ardern, Hz. Muhammed’in hadisiyle mesaj verdi.

Aynı saftayız
İslam düşmanı Brenton Tarrant, 'da namaz kılan 'ı katletti. Katliamın ardından 1 hafta geçti. Yeni Zelanda, şehitler için kenetlendi. Saldırılarının ardından gelen ilk cuma günü, ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.



Cuma ezanı, devlet televizyonundan canlı verildi. Başörtüsü takıp Cuma namazına katılan Jacinda Ardern, önemli mesajlar verdi. Konuşmasına hadisle başlayan Ardern, "Peygamber Muhammed dedi ki, 'Karşılıklı şefkat ile inananlar tek bir beden gibidir.



Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda'da sizinle. Yasta, biz biriz" dedi. Törenlerde, Ardern'in çağrısı üzerine, çok sayıda Yeni Zelandalı kadın, başörtüsü takarak Müslümanlar'a destek verdi.

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