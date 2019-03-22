İslamofobik terörist Brenton Tarrant (28), Yeni Zelanda'da terör estirdi. Irkçı katil, namaz kılan 50 Müslüman'ı şehit etti. Batı medyası ise caniye "Terörist" diyemedi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise başörtüsü takıp şehit yakınlarını ziyaret etti.
Teröristin adını anmayacağını ilan etti. Silah yasasını değiştirdi. "Acımız aynı" diyerek bugün kurbanları anmak için yapılacak tören için kadınlardan başörtüsü takmalarını istedi. Şehit yakınlarının acını derinden hisseden Ardern'in sergilediği örnek tutum, takdir edildi.
Yeni Zelanda halkı da Müslümanlara kalkan olmak için camilerde nöbete girdi. Şehitler tek tek toprağa verildi. Farklı inanıştan 7'den 70'de herkes, başörtüsü takarak mezarlığa akın etti.
Irkçı katile "Terörist" dahi diyemeyen İngiltere, insanlıktan sınıfta kaldı. Yeni saldırılara adeta davetiye çıkardı. ' Birmingham'da Witton İslam Merkezi'nin camları balyozla kırıldı. 4 camiye daha saldıran maskeli kişiler kaçtı.
Teröristin adını anmayacağını ilan etti. Silah yasasını değiştirdi. "Acımız aynı" diyerek bugün kurbanları anmak için yapılacak tören için kadınlardan başörtüsü takmalarını istedi. Şehit yakınlarının acını derinden hisseden Ardern'in sergilediği örnek tutum, takdir edildi.
Yeni Zelanda halkı da Müslümanlara kalkan olmak için camilerde nöbete girdi. Şehitler tek tek toprağa verildi. Farklı inanıştan 7'den 70'de herkes, başörtüsü takarak mezarlığa akın etti.
NEFRET
Irkçı katile "Terörist" dahi diyemeyen İngiltere, insanlıktan sınıfta kaldı. Yeni saldırılara adeta davetiye çıkardı. ' Birmingham'da Witton İslam Merkezi'nin camları balyozla kırıldı. 4 camiye daha saldıran maskeli kişiler kaçtı.
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