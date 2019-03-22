The Grand Tarabya Hotel'deki toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dışişleri Bakanı ve İİT İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ortak basın toplantısı düzenliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz. Yükselen ırkçı terörün ayak izlerini geriye doğru izlediğimizde İslam düşmanı, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı söylemlerin ve bunları yayan siyasetçilerin ve hatta medyanın sorumluluklarını görüyoruz. Hiçbir din ve inanç, şiddet ve terörle tanımlanamaz. Barış, bizim dinimiz İslam'ın adında ve merkezindedir. Müslümanların karşılaştığı sorunlar ile bunların çözümü konusunda çok taraflı uluslararası platformlarda süreklilik arz edecek şekilde hep birlikte çalışmamız önemlidir. Bu tür saldırılar İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bir mekanizma tarafından yakından izlenmeli, kayıt altında tutulmalı ve bunlar Batı dünyası ve kamuoyları nezdinde kararlı bir şekilde gündeme getirilmelidir.

İİT GENEL SEKRETERİ YUSUF BİN AHMED EL-USEYMİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Bütün liderlere şunu söylememiz lazım; bu terörün dili, dini, ırkı yok, terör her zaman terör olmaya devam etmiştir. Biz dillerimizi yumuşatmazsak, Müslümanlara karşı nefret söylemini engellemezsek bu tür saldırılar devam edecektir. Bu saldırı, aslında bizim için bir dönüş noktası sayılabilir. Müslümanlara yapılan bu saldırı, türünün en vahşi örneğiydi. Yeni Zelanda'da yapılan bu saldırı hiçbir şekilde atacağımız adımların azaltılmasına ya da bitirilmesine engel olamayacak.

YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANI WİNSTON PETERS'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

(Terörist Brenton Tarrant) Hayatının geri kalanını Yeni Zelanda'da tek başına bir hücrede geçirecektir. Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır.