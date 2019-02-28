Pakistan Ordusu'na ait 2 savaş uçağının, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu. Pakistan savaş uçakları'nın Hindistan'ın Poonch kentine girmeye çalıştığı, Hindistan savaş uçakları tarafından Cammu Keşmir bölgesi üzerinde engellendiği belirtildi.

BOMALI SALDIRIDA 44 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

HİNDİSTAN'A AİT İKİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı. Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı. Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ'DEN PAKİSTAN'A SUÇLAMA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Hindistan Halk Partisi (BJP) mensuplarına video konferans yoluyla hitap eden Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayan Modi, "Düşman, terör saldırılarıyla bizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bizim ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Onların planlarının karşısında kaya gibi sağlam duracağız." diye konuştu.

Muhalefetin hükümete "Pakistan'ın saldırılarına yetersiz karşılık verdiği" yönündeki eleştirilerine de değinen Modi, Hindistan ordusunun saldırılara karşı görevini yerine getirdiğini savunarak "Düşmanlarımıza bizi suçlama imkanı sağlamamalıyız. Hindistan, birlik içinde yaşayacak ve savaşacaktır." dedi.

DEMİR YOLU SEFERLERİ DURDURULDU

Hindistan'ın Delhi kentiyle Pakistan'ın Lahor kentleri arasında hizmet veren Samjhuta Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğu açıklandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seferlerin iki ülke arasında yükselen tansiyon nedeniyle bugünden itibaren durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki tansiyonun düşmesi ve güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasının ardından ekspresin seferlerine yeniden başlanacağı bilgisine de verildi.

Haftada iki gün karşılıklı Delhi-Lahor seferi yapılan hat, Pakistan ve Hindistan demir yolları tarafından ortak işletiliyor.