Pakistan Hindistan savaşın eşiğinde 27.02.2019 11:45

Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan hava sahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Hindistan medyası, Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. A News Pakistan editörü Jaffar Hasnain canlı yayında bölgedeki gerilimi aktardı.