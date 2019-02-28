Hindistan ile Pakistan arasında yıllar sonra büyük bir gerilim yaşandı. Hint savaş uçakları, Keşmir Kontrol Hattı'nı geçerek Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa bomba yağdırdı. Saldırıda çok sayıda Ceyş-i Muhammed militanı, eğiticisi ve üst düzey yetkilisi ile intihar eylemleri için eğitilen militanların etkisiz hale getirildiği açıklandı. Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi üç uçak karşılık verdi. Her iki ülkeye ait iki uçağın karşılıklı olarak düşürüldüğü bildirildi.
DİYALOG ÇAĞRISI
Pakistan Başbakanı İmran Han "Sivillere zarar vermek istemiyoruz. Sağduyunun kazanması gerekiyor" dedi. Avrupa Birliği (AB) ve Rusya, taraflara itidal çağrısında bulundu. Türkiye de ABD'nin tansiyonu düşürme konusunda hareket etmesini istedi. Fransa ise Hindistan'ın saldırısını, meşru gördüğünü açıkladı. İran, Pakistan'ın parçalanmak istendiğini iddia etti.
KEŞMİR SORUNU
İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın yüzde 20'si ise Çin'in kontrolünde. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.
HELİKOPTER DÜŞTÜ: 6 ÖLÜ
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri helikopter düştü. Olayda 6 asker öldü. Helikopterin kazayla mı düştüğü yoksa Pakistan tarafından mı düşürüldüğü açıklanmadı.
DİYALOG ÇAĞRISI
Pakistan Başbakanı İmran Han "Sivillere zarar vermek istemiyoruz. Sağduyunun kazanması gerekiyor" dedi. Avrupa Birliği (AB) ve Rusya, taraflara itidal çağrısında bulundu. Türkiye de ABD'nin tansiyonu düşürme konusunda hareket etmesini istedi. Fransa ise Hindistan'ın saldırısını, meşru gördüğünü açıkladı. İran, Pakistan'ın parçalanmak istendiğini iddia etti.
KEŞMİR SORUNU
İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın yüzde 20'si ise Çin'in kontrolünde. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.
HELİKOPTER DÜŞTÜ: 6 ÖLÜ
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri helikopter düştü. Olayda 6 asker öldü. Helikopterin kazayla mı düştüğü yoksa Pakistan tarafından mı düşürüldüğü açıklanmadı.
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