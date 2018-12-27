Türkiye'den S-400 resti: İnceletmeyeceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e konuşan bir kaynağın aktardığına göre, bakan Çavuşoğlu tarafından ABD'nin S-400'leri incelemesine izin verilmeyeceği açıklandı. Daha önce Bloomberg'in haberinde Türkiye'nin ABD'ye Rusya'dan aldığı S-400'leri inceleme teklifi sunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu iddia ise, Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanarak ABD'nin S-400'leri inceleme talebinde bulunmadıkları açıklanmıştı.

Konuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, "ABD tarafı ile olan görüşmelerde F-35'lerin zarar görmesi ve uçaklarla ilgili hassas bilgilerin açığa çıkarılmaması için S-400'lerin NATO sistemlerinden bağımsız olarak kullanılacağını doğruladık" ifadelerini kullanmıştı.